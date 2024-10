Young Boys-Inter: Inzaghi svela un titolare: le ultime news

Le lancette corrono veloci verso Young Boys-Inter, l’ennesima sfida di Champions League per i nerazzurri. Mentre l’undici di Simone Inzaghi resta avvolto tra dubbi e ballottaggi, l’allenatore ha già confermato uno dei titolari per la partita di domani sera.

Young Boys-Inter: le ultime news sull’Inter alla vigilia del match

Mancano poche ore al ritorno in campo della Inter in Champions League. Domani sera, alle 21:00, lo Stadio Wankdorf di Berna ospiterà la sfida tra Young Boys e Inter. Alla vigilia del match, diversi protagonisti hanno parlato in conferenza stampa, tra cui il difensore Yann Aurel Bisseck e lo stesso Simone Inzaghi. Quest’ultimo ha svelato alcuni dettagli importanti riguardanti la formazione.

Rispondendo alle varie domande dei giornalisti, Inzaghi ha confermato che molte decisioni sull’undici titolare sono ancora in sospeso, ma ha voluto rivelare una certezza: Davide Frattesi sarà sicuramente tra i titolari nel match contro lo Young Boys di domani sera.

Formazione Inter: Frattesi titolare, Bisseck presente e assenze pesanti

Oltre alla conferma su Frattesi, la situazione per l’Inter non è così semplice. Diverse assenze pesano sulla squadra nerazzurra in vista del match contro lo Young Boys. Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi non saranno della partita a causa degli infortuni rimediati nella recente trasferta contro la Roma, mentre Kristjan Asllani e Tajon Buchanan sono ancora indisponibili. La buona notizia, però, riguarda il recupero di Piotr Zielinski, che sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida di domani.

Un altro possibile protagonista della partita è Yann Aurel Bisseck, che si sta ritagliando uno spazio importante in difesa e potrebbe essere chiamato in causa anche domani sera contro lo Young Boys.

News Inter, verso la sfida contro lo Young Boys

Nonostante le assenze di Calhanoglu e Acerbi, Inzaghi può contare su un gruppo forte e pronto a dare battaglia in terra svizzera. Con la certezza di Frattesi e la possibilità di vedere Bisseck in campo, la Inter è pronta a dare il massimo contro lo Young Boys in questa importante sfida di Champions League.