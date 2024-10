Inter News: il difensore salterà il derby d’Italia contro la Juventus

Pesante tegola per l’Inter di Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari per il prossimo derby d’Italia contro la Juventus.

L’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo questa sera in Champions League per la terza giornata. Dopo aver ottenuto 4 punti contro Manchester City e Stella Rossa, i campioni d’Italia si troveranno in Svizzera per sfidare lo Young Boys sul sintetico del Wankdorf di Berna. Ma qualche indicazione di formazione già c’è con Francesco Acerbi, infortunatosi durante la trasferta contro la Roma, che sicuramente non sarà disponibile.

L’infortunio di Acerbi preoccupa particolarmente lo staff medico e lo stesso Simone Inzaghi, che potrebbe dover fare a meno del difensore anche nelle prossime partite.

Acerbi fuori anche per Juventus-Inter: salterà il derby d’Italia

Francesco Acerbi ha abbandonato il terreno di gioco durante la sfida contro la Roma a causa di un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Fortunatamente, gli esami hanno escluso lesioni gravi, ma l’ex difensore difensore della Lazio salterà con ogni probabilità anche la sfida di Serie A contro la Juventus, in programma al San Siro alle ore 18:00.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Acerbi non riuscirà a recuperare in tempo per il derby d’Italia, costringendo Inzaghi a ridisegnare la difesa. Il difensore, ex Lazio, rimarrà fermo in infermeria, unendosi agli infortunati Hakan Calhanoglu, Kristjan Asllani e Tajon Buchanan.