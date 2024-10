News Inter: Incontro a Roma per il nuovo stadio di Inter e Milan (LaPresse) - interdipendenza.net

Ieri a Roma si è tenuto un incontro decisivo per il futuro del nuovo stadio di Inter e Milan. Presenti, in rappresentanza dell’Inter, Alejandro Cano e Katherine Ralph di Oaktree, oltre all’amministratore delegato Corporate, Alessandro Antonello. Per il Milan, hanno partecipato David Castelbianco di RedBird e il presidente Paolo Scaroni. Tra i rappresentanti istituzionali, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il ministro dello Sport Andrea Abodi.

Nuovo stadio Inter e Milan: cosa ne sarà del Meazza?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, parte della storica Curva Sud e della tribuna arancio del Meazza verrebbero preservate. Accanto a queste aree storiche dello stadio, verrebbe costruito un nuovo complesso moderno che includerà spazi per eventi, negozi, uffici e un museo. Il nuovo stadio, invece, sorgerà nell’area attualmente occupata dai parcheggi dello stadio.

Per procedere, però, mancano ancora due passaggi fondamentali. Il primo è di carattere economico: l’Agenzia delle Entrate dovrà valutare il valore attuale del Meazza, cifra che dovrebbe essere compresa tra 170 e 250 milioni di euro e che i due club dovranno versare per acquistare l’impianto esistente. Il secondo ostacolo è legato alle proteste popolari, che potrebbero arrivare da cittadini, associazioni e partiti politici contrari alla demolizione o alla modifica dell’attuale stadio.

Quali sono i tempi per il nuovo stadio Inter e Milan?

Per quanto riguarda le tempistiche, una certezza è che il Meazza ospiterà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Fino ad allora, nessun intervento sarà realizzato sull’impianto esistente. La prima partita nel nuovo stadio, quindi, potrebbe essere disputata solo nella stagione 2029-2030.

Tra le ipotesi discusse, quella di costruire un nuovo stadio condiviso da Inter e Milan a San Siro, con l’acquisto dell’attuale Meazza. Sono stati registrati passi avanti importanti su questo fronte, e i due club procederanno a breve con la manifestazione di interesse. Inoltre, è stato confermato un vincolo meno stringente sul valore architettonico del secondo anello del Meazza.

News Inter: Cosa rimarrà del Meazza?

Questi aggiornamenti rendono un pochino più chiara la situazione, anche se resta ancora da definire cosa rimarrà dell’attuale stadio Meazza. Sicuramente, una parte della struttura storica sarà preservata, mentre il resto sarà trasformato in un moderno impianto multifunzionale, pronto a ospitare eventi e attività commerciali.