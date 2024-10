Inter-Juventus, scelto l’arbitro per il Derby d’Italia

Questa sera i nerazzurri saranno impegnati contro lo Young Boys nel match valevole per la terza giornata di Champions League. Ma all’orizzonte c’è Inter-Juventus, supersfida in programma domenica alle 18:00 a San Siro e valida per la nona giornata di campionato.

Un passo e un impegno alla volta per l’Inter, chiamata stasera a fare 3 punti contro gli svizzeri dello Young Boys nella terza giornata della nuova Champions League. Tra qualche infortunio di troppo e la necessità di turnover, contro la formazione svizzera Inzaghi andrà ad indirizzare le sue scelte anche verso la tutela di alcuni titolari in vista del big match di domenica contro la Juventus.

Inter-Juventus, ecco l’arbitro della supersfida di domenica: Derby d’Italia affidato a Guida. Mazzoleni al VAR

Partita che può già dire molto per le sorti del campionato di entrambe le squadre, con l’Inter attualmente seconda a 17 punti e con la Juve terza a 16. Tutte e due sono all’inseguimento del Napoli capolista (primo a 19), e un passo falso da una parte e dall’altra non è permesso. Il Derby d’Italia tra Inter-Juventus sarà affidato all’arbitro Marco Guida, alla quarta uscita stagionale in Serie A e alla prima con i nerazzurri. Ad assisterlo in sala VAR il collega Paolo Silvio Mazzoleni.

Le designazioni arbitrali della nona giornata

UDINESE – CAGLIARI Venerdì 25/10 h.18.30

MANGANIELLO

MONDIN – PAGLIARDINI

IV: MONALDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: DIONISI

TORINO – COMO Venerdì 25/10 h.20.45

AYROLDI

GARZELLI – RICCI

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: PEZZUTO

NAPOLI – LECCE Sabato 26/10 h.15.00

TREMOLADA

TOLFO – TRINCHIERI

IV: SACCHI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: ABISSO

BOLOGNA – MILAN Sabato 26/10 h.18.00

MARIANI

SCATRAGLI – MORO

IV: PERENZONI

VAR: DI BELLO

AVAR: PATERNA

ATALANTA – H. VERONA Sabato 26/10 h.20.45

FELICIANI

BERCIGLI – DI GIOIA

IV: MARINELLI

VAR: MASSA

AVAR: MARINI

PARMA – EMPOLI h. 12.30

LA PENNA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: PRONTERA

VAR: MARINI

AVAR: CAMPLONE

LAZIO – GENOA h. 15.00

PICCININI

PERROTTI – CECCON

IV: AURELIANO

VAR: SERRA

AVAR: ABISSO

MONZA – VENEZIA h. 15.00

RAPUANO

PRETI – CORTESE

IV: MARCHETTI

VAR: DOVERI

AVAR: GHERSINI

INTER – JUVENTUS h. 18.00

GUIDA

MELI – ALASSIO

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FABBRI

FIORENTINA – ROMA h. 20.45

SOZZA

PASSERI – COSTANZO

IV: ZUFFERLI

VAR: CHIFFI

AVAR: MASSA