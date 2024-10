Barella, Inzaghi pensa a un nuovo ruolo: ecco dove può giocare (Photo by Fabrizio Corradetti / LaPresse)-interdipenenza.net

L’assenza di Calhanoglu costringe Simone Inzaghi a prendere alcune decisioni a centrocampo e Barella potrebbe essere costretto a giocare in un altro ruolo. Ecco che cosa filtra in vista dello Young Boys e in quale posizione verrà schierato il sardo.

Inter, nuovo ruolo per Barella? Cosa filtra per Young Boys e Juventus

L’emergenza a centrocampo si fa sentire, Calhanoglu è infortunato e anche Asllani è indisponibile. Simone Inzaghi deve quindi correre ai ripari e studiare nuove strategie: chi ricoprirà il ruolo di play? Il nome più caldo per svolgere quella funzione è quello di Barella, che per queste due partite potrebbe adattarsi.

Non sarebbe la prima volta per lui e anche il tecnico piacentino lo apprezza: “Sono molto contento di Barella in quella posizione, domani uno tra lui e Zielinski giocherà lì perché servono certe caratteristiche. Sicuramente giocherà frattesi, per gli altri si vedrà”.

Le caratteristiche di cui parla sono capacità d’interdire, certo, ma anche e soprattutto d’impostare la manovra e dettare i tempi di gioco. Nozioni fondamentali da avere nel proprio bagaglio per ricoprire quella posizione, anche se temporaneamente.

Barella, fortunatamente per l’Inter, è in grado di ricoprire quel ruolo ma è innegabile che il centrocampo nerazzurro perderebbe qualcosa. La sua capacità d’inserirsi in zona gol è molto importante, ma può essere sostituita da quella di Frattesi, altrettanto valida. Dovendo scegliere, dunque, è probabile che spetterà proprio a lui fare le veci di Calhanoglu.

Barella o Zielinski, chi giocherà?

L’Inter sarà impegnata in un vero e proprio tour de force, prima lo Young Boys e poi la Juventus, il tutto senza Calhanoglu. Non si sa ancora chi tra Barella o Zielinski occuperà quella posizione in Champions League, ma date le noie fisiche avute dal polacco, è più probabile che spetterà al sardo.

A partita in corso ci potrebbe essere poi una staffetta, insomma, chi non parte dall’inizio potrà sicuramente subentrare anche perché i minuti da giocare, nelle prossime settimane, saranno molti.