Arnautovic scalda i motori, in Champions farà coppia con Taremi: le news

L’Inter di Simone Inzaghi pensa ai tanti impegni ravvicinati e alla prossima sfida di Champions con lo Young Boys. Il tecnico piacentino dovrà necessariamente far riposare qualche titolarissimo ed ecco che qualcun altro dovrà approfittarne. Marko Arnautovic partirà dal primo minuto con un solo obiettivo: trovare il gol.

Arnautovic titolare in Champions League, farà coppia con Taremi

L’Inter non sottovaluta di certo la prossima sfida di Champions League, importantissima in ottica play-off. Ciononostante, data la quantità di assenti e la mole di partite da dover giocare in modo ravvicinato, è necessario procedere con un turnover ragionato.

Ecco che quindi diventa prioritario far riposare alcuni pezzi pregiati, come Thuram e Lautaro ad esempio, che almeno inizialmente si accomoderanno in panchina. Al loro posto partiranno Taremi e Arnautovic con lo scopo di non far rimpiangere i titolarissimi.

L’ex Porto ha un buon feeling con le coppe europee e le 11 reti segnate in Champions ne sono una conferma. L’austriaco ha invece l’esperienza giusta per poter incidere e tutta la volontà di dimostrare che può essere molto utile nelle rotazioni.

Il discorso si farà più complicato per i due quando si parlerà della sfida successiva, ovvero quella di campionato contro la Juventus, lì Lautaro e Thuram dovrebbero tornare a formare la consueta coppia offensiva.

News Inter, cosa cambia con Arnautovic e Taremi in attacco

Cambiando le pedine varia necessariamente anche l’interpretazione della partita. Con Lautaro e Thuram si può attaccare facilmente anche la profondità, mentre con Arnautovic e Taremi questa soluzione è meno efficace. I due, però, sanno dialogare egregiamente con i compagni e riempiono l’area molto efficacemente.

È quindi più probabile che i nerazzurri cerchino di sfruttare le corsie laterali per andare al cross, o di appoggiarsi a loro come sponda per far inserire i centrocampisti. Insomma, le soluzioni non mancano di certo così come la pericolosità, staremo a vedere se riusciranno a dimostrarsi incisivi.