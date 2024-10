Infortuni Inter, Acerbi KO: il difensore out con la Juventus

I nerazzurri si stanno preparando in vista dell’impegno in programma domani sera a Berna contro lo Young Boys valido per la terza giornata di Champions League, ma in casa Inter continua l’emergenza infortuni. In mattinata si sono svolti gli esami per Francesco Acerbi, uscito per un guaio muscolare alla coscia sinista nel match di campionato contro la Roma.

Una vigilia non delle più semplici per l’Inter, con gli uomini di Inzaghi che dopo il successo di domenica sera in Serie A contro la Roma scenderanno nuovamente in campo domani contro lo Young Boys in Champions League. Per i nerazzurri tante defezioni in vista della partita contro la formazione svizzera, e che costringeranno il tecnico nerazzurro a qualche scelta forzata.

Infortuni Inter, elongiazione per Acerbi: niente Champions per il difensore e a serio rischio contro la Juventus

Per domani sera infatti l’Inter dovrà fare a meno a centrocampo sia di Kristjan Asllani (il mediano albanese non ha ancora smaltito il colpo al ginocchio della giornata di giovedì) e soprattutto di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è uscito per infortunio nei primi minuti di gioco della sfida contro la Roma, dove ha rimediato un’elongiazione aglu adduttori della coscia sinistra. La speranza del club è di recuperarlo in vista di domenica per il Derby d’Italia contro la Juventus.

Speranze invece ridotte al minimo per Francesco Acerbi. Anche il difensore è uscito anzitempo nella partita dell’Olimpico contro i giallorossi per un problema alla coscia sinistra. Gli esami strumentali svolti in data odierna, hanno confermato anche per il difensore un’elongiazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Ovviamente out per domani sera contro lo Young Boys, come detto il difensore nerazzurro rischia di non esserci nemmeno per domenica per il big match contro i bianconeri.