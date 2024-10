Vigilia di Champions League per i nerazzurri, che nella tarda mattinata odierna sono atterrati a Berna in vista della sfida contro lo Young Boys e valida per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Emergenza infortuni per Simone Inzaghi, con una situazione delicata soprattutto in mezzo al campo. Le probabili formazioni di Young Boys-Inter e dove vederla.

Archiviato l’importantissimo successo in campionato contro la Roma di domenica, l’Inter deve già pensare al prossimo decisivo impegno stagionale con i nerazzurri chiamati a confermarsi anche in Champions League contro gli svizzeri dello Young Boys, nella terza giornata della nuova Champions League.

Young Boys-Inter, le probabili formazioni e dove vederla: emergenza in mediana, straordinari per tre ma ci sarà tanto turnover

Finora il percorso in Europa dell’Inter è stato pressoché quasi perfetto. Pareggio per 0-0 in casa del Manchester City e vittoria rotonda per 4-0 a San Siro contro la Stella Rossa nelle prime due giornate. Domani sera al Walkdorf Stadium di Berna, i Campioni d’Italia puntano a rimpinguare il bottino di punti nella classifica generale andando a bersaglio contro lo Young Boys, a quota 0 punti in questa Champions dopo le sconfitte contro Aston Villa e Barcellona rispettivamente per 0-3 e 5-0.

Una squadra sulla carta abbordabile per l’Inter, che però arriva alla trasferta in Svizzera con un carico di indisponibili non indifferente. Saranno infatti ben quattro le assenze per Simone Inzaghi, che oltre al lungodegente Tajon Buchanan deve fare a meno di Kristjan Asllani e soprattutto non avrà a disposizione Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, infortunati nel primo tempo della partita contro la Roma. Emergenza a centrocampo quindi, dove la parziale buona notizia è il recupero di Piotr Zielinski. Il polacco è rimasto out contro i giallorossi, e per domani dovrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni

Scelte un po’ forzate per Inzaghi, che comunque pensa anche alla Juventus per domenica e opererà turnover dove necessario e possibile. Solito 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa confermato Bastoni e con de Vrij al posto di Acerbi. Bisseck dovrebbe rilevare Pavard. Cambi sugli esterni rispetto alla sfida dell’Olimpico in campionato con Carlos Augusto e Dumfries al posto di Dimarco e Darmian. Straordinari invece per il trio di mediana composto da Frattesi, Barella e Mkhitaryan dato l’emergenza nel reparto. In attacco si dovrebbe rivedere la coppia composta da Taremi e Arnautovic, entrambi rimasti a riposo contro la Roma.

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos, Athekame, Zoukrou, Camara, Hadjam, Niasse, Lauper, Montero, Ugrinic, Colley, Ganvoula.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Barella, Frattesi, Dumfries, Taremi, Arnatovic.

Dove vederla in TV

La partita Young Boys-Inter è in programma domani mercoledì 23 ottobre 2024 alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming Amazon Prime, compatibile con tutti i principali device.