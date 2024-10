Il calciomercato dell’Inter è legato alla situazione esuberi, tra questi, c’è anche Correa. Beppe Marotta vuole cederlo il prima possibile ma non è da escludere anche un’altra via. Ecco le ultime sulla vicenda e quali sono le opzioni percorribili.

Inter, Correa può salutare già a gennaio

Nel corso di tutta la sessione di calciomercato estivo, l’Inter ha provato a cedere Correa nella speranza di liberare uno slot nel fronte offensivo e al contempo di racimolare qualcosa. Obiettivo fallito, l’argentino è rimasto a Milano, ma nonostante questo non rientra nei piani di Simone Inzaghi.

In questa stagione, in Serie A, ha collezionato due presenze e un’ammonizione, a riprova del suo scarso utilizzo e del suo rendimento tutt’altro che indimenticabile. È ormai chiaro a tutti che le strade del giocatore e del club siano destinate a separarsi, non rimane che capire in quale finestra di mercato questo potrà accadere.

La dirigenza ha sempre tentato di cederlo, magari a titolo definitivo per liberarsi così del suo ingaggio, ma ora potrebbe aprirsi una nuova strada. Marotta potrebbe tentare di arrivare alla risoluzione del contratto, senza attendere la prossima estate ma anzi, al contrario, già nel calciomercato di gennaio.

Una via di certo non semplice ma che potrebbe produrre sostanzialmente due vantaggi: l’Inter libererebbe uno spazio in attacco, il giocatore potrebbe trovare una nuova squadra in cui giocare.

Quale sarà il suo futuro?

Dopo il prestito al Marsiglia, la squadra francese non ha poi deciso di acquistarlo a titolo definitivo e Correa è tornato all’Inter. Nel corso di tutta l’estate si sono susseguite trattative, ma mai nessuna è andata in porto. Verso lo scadere del mercato è stato vicino al Panathinaikos, ma poi l’affare è sfumato.

Sembrava esserci l’opportunità di un suo approdo in Turchia, ma anche in questo caso il tutto si è risolto in un nulla di fatto. Per le piccole di Serie A ha un ingaggio troppo esoso, mentre all’estero non è un acquisto allettante, quale sarà il suo futuro?