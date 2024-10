Young Boys-Inter, Inzaghi: “Dobbiamo pensare solo a questa partita”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Young Boys, in programma domani sera al Walkdorf Stadium di Berna e valido per la terza giornata di Champions League.

Tra poco più di 24 ore l’Inter torna in campo per il terzo impegno stagionale in Champions League, con i nerazzurri che affronteranno gli svizzeri dello Young Boys. Un’occasione importante per la squadra di Inzaghi, che dopo il pari col Manchester City e la vittoria contro la Stella Rossa può ulteriormente incrementare i punti nella sua classifica generale. Problema infortuni per i nerazzurri, che dovranno fare a meno di alcuni uomini importanti.

Young Boys-Inter, le parole di Inzaghi alla vigilia della sfida Champions: “Niente testa alla Juve. Loro sono fisici ed esperti. Devo valutare la condizione di qualcuno. In mezzo uno tra Barella e Zielinski”

“Non penseremo alla partita con la Juventus. Dobbiamo ragionare partita per partita. In questa stagione lo Young Boys non è partito benissimo, ma domenica ha vinto contro una delle prime in Svizzera. Sono una squadra fisica e che ha esperienza nelle Coppe. Servirà fare attenzione“.

“Abbiamo avuto un problema per Asllani a due giorni dalla sfida dell Roma. Poi domenica abbiamo perso Calhanoglu e quindi le rotazioni a centrocampo sono limitate. Zielinski ha fatto una prima parte di allenamento ieri e oggi farà un nuovo test sul campo. Dovrò fare le giuste valutazioni“.

“Devo fare valutazioni anche su Bastoni e su Dimarco, che tra club e Nazionale vengono da tre partite consecutive“.

“Siamo venuti qui a fare l’allenamento apposta perché sappiamo che il campo sintetico è una differenza importante. Dovremo prestare molta attenzione a questo terreno di gioco, e proveremo ad allenarci qui“.

“Sono quattro stagioni che vinciamo all’Olimpico da quando sono all’Inter, prima succedeva meno. L’anno scorso avevamo vinto in maniera più netta segnando quattro gol, ma avevamo anche sofferto nel primo tempo. Abbiamo giocato in condizioni difficili e i ragazzi hanno dimostrato grandissimo cuore. Se pensiamo che su questi campi bisogna vincere sempre con 3-4 gol di scarto non è possibile. Mi prendo la grande vittoria e la grande prestazione contro la Roma: ora dovremo essere bravi a risolvere le situazioni degli infortunati perché ci sarà bisogno di tutti“.

“Sono contento della prestazione di Barella contro la Roma. Il ruolo di mediano lo aveva già fatto a Lecce l’anno scorso e poi in questa stagione l’ha fatto a Udine. Domani lì in mezzo giocherà uno tra Barella o Zielinski. Serve un giocatore con quelle caratteristiche. Sicuramente giocherà titolare Frattesi e poi due tra Barella, Mkhitaryan e Zielinski: due giocheranno e uno subentrerà“.