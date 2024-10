Da anni ormai Inter e Milan vogliono avere un nuovo stadio, ma fino a questo momento la situazione sembrava essersi arenata. Arrivano finalmente notizie in tal senso: adesso c’è una cifra e un luogo.

Nuovo stadio Inter e Milan, dove si farà

Iniziamo con una buona notizia: lo stadio di Inter e Milan si farà ma non a San Donato o Rozzano, come inizialmente ipotizzato date le difficoltà di rimanere a San Siro, ma proprio in quest’ultimo luogo. È questo quanto è emerso dalle ultime notizie, niente hinterland milanese quindi, si rimane nella sede storica delle due squadre.

Il presidente Scaroni, ad ogni modo, sta tenendo aperta anche questa porta anche se ormai sembra essere la meno probabile dati i recenti sviluppi. Non ci sarà la ristrutturazione dell’attuale impianto, dato che i club hanno rifiutato la proposta di metterci mano con WeBuild, ma ne verrà costruito uno nuovo accanto a quello vecchio.

Nessuna demolizione del Meazza, per la felicità dei più romantici, ma un nuovo progetto ad hoc che dovrebbe accontentare tutte le parti in causa. Il vincolo è che i terreni dovranno diventare di proprietà privata, ma questo non sembra essere un problema per le due società.

Quanto costerà il nuovo stadio di Inter e Milan

I dirigenti di Inter e Milan si sono incontrati a Roma con i rappresentanti del Ministero della Cultura e Soprintendenza e l’incontro ha dato esito positivo. Le operazioni si sono velocizzate al punto che, come riporta La Gazzetta dello Sport, le novità dovrebbero arrivare a stretto giro.

Sono emerse anche le cifre dell’attuale struttura più dei terreni circostanti: dai 175 ai 200 milioni di euro. A metà novembre dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’ipotetico costo, ma nel frattempo le due società ci riflettono. Il Milan sembra ritenere i 200 milioni di euro troppo alti, mentre l’Inter sembra più positiva a riguardo.

Quando si farà il nuovo stadio

Considerato tutto l’iter, lo stadio di Milan e Inter non vedrà la luce tanto presto. Si dovrà attendere almeno un altro paio di anni prima che inizino i lavori, ovviamente se i due club decideranno di procedere sul progetto appena descritto. Di conseguenza, le operazioni potrebbero iniziare nel corso del 2026. Nel frattempo, i nerazzurri torneranno a San Siro domenica quando affronteranno la Juventus nel big match.