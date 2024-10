Inter-Juventus, la probabile formazione dei nerazzurri

I nerazzurri si preparano ad affrontare i bianconeri nel big match in programma domenica sera a San Siro e valido per la nona giornata di campionato. Dopo la vittoria sofferta in Champions con lo Young Boys, la squadra di Inzaghi deve ritrovare le forze per il Derby d’Italia. La probabile formazione in vista di Inter-Juventus.

Non c’è tempo per prendere troppo fiato dopo le fatiche di Champions League e la complicata ma vittoriosa trasferta svizzera contro lo Young Boys. Tra poco più di 72 ore si ritorna in campo per uno dei match più importanti della stagione, con l’Inter che ospita la Juventus a San Siro.

Inter-Juventus, la probabile formazione per il Derby d’Italia: emergenza a centrocampo con Calha out. Asllani prova il recupero. Torna la Thu-La

Nerazzurri e bianconeri si ritrovano di fronte per la prima volta dopo il duello Scudetto che ha animato grossa parte della passata stagione, e dove è risultato decisivo proprio lo scontro diretto dello scorso 4 febbraio e che permise poi la fuga della squadra di Inzaghi. Ora alcune cose sono cambiate, con i bianconeri che sono passati da Allegri a Thiago Motta e con entrambe le squadre che sono all’insegumento del Napoli capolista.

La partita di ieri contro lo Young Boys ha fatto aumentare la lista degli indisponibili per l’Inter con i nerazzurri che dovranno fare a meno anche di Carlos Augusto, che ha rimediato un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Assieme a lui non ci saranno Francesco Acerbi e Tajon Buchanan. L’emergenza più rilevante è però a centrocampo. Ci si proverà fino all’ultimo, ma è quasi certa anche l’assenza di Hakan Calhanoglu, infortunatosi alla coscia sinistra nel match contro la Roma. In mediana resta in dubbio anche Krisjan Asllani, vittima di una botta al ginocchio prima dei giallorossi e con Inzaghi che spera di recuperare in extremis il centrocampista classe 2002.

La probabile formazione

Scelte limitate per Simone Inzaghi quindi, che sarà costretto a chiedere straordinari ad alcuni suoi giocatori. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni che torna titolare dopo la panchina in Champions, de Vrij e Pavard. Sugli esterni Dimarco e Darmian si riprendono il loro posto dal primo minuto per l’infortunato Augusto e Dumfries, mentre in mediana si va verso la conferma obbligata del trittico Frattesi, Barella (in cabina di regia) e Mkhitaryan, con i due centrocampisti italiani in campo 90 minuti contro lo Young Boys. In attacco tornano titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram al posto di Taremi e Arnautovic.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez.