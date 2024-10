Il Derby d’Italia tra i nerazzurri e la Juventus si avvicina e la squadra di Inzaghi è al lavoto per preparare al meglio il big match in programma domenica alle 18:00 a San Siro e valevole per la nona giornata di campionato. Le probabili formazioni e dove vedere in TV Inter-Juventus.

Archiviata la vittoria in Champions League contro lo Young Boys, l’Inter mette nel mirino la fondamentale partita contro la Juventus e piatto forte della nona giornata di Serie A. I nerazzurri sono attualmente secondi in classifica a 17 punti, con un punto di vantaggio sui bianconeri terzi a 16.

Inter-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in TV: dubbi solo in mediana per Inzaghi, Motta si affida a Vlahovic

Una partita importante in casa Inter, con i nerazzurri che inseguono la sesta vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League e la quarta in campionato dopo i successi con Udinese, Torino e Roma. Assenze pesanti per Simone Inzaghi, che contro la Juventus dovrà fare a meno oltre che di Carlos Augusto (infortunatosi mercoledì sera con lo Young Boys, risentimento ai flessori della coscia sinistra per lui), soprattutto dei due titolarissimi Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, che non hanno recuperato dai rispettivi acciacchi muscolare occorsi nella sfida di campionato contro la Roma. Le buone notizie arrivano dal rientro in gruppo di Tajon Buchanan (che va verso la prima convocazione stagionale) e il recupero a centrocampo di Kristjan Asllani.

Defezioni pesanti anche per la Juventus, che non avrà a disposizione oltre che il lungodegente Gleison Bremer fuori tutta la stagione per la rottura del crociato, Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Arkadiusz Milik. Scelte ridotte soprattutto in zona offensiva per Thiago Motta, che però ritrova Francisco Conceiçao dopo la squalifica contro la Lazio.

Le probabili formazioni

Pochissimi dubbi per Simone Inzaghi circa la formazione che andrà a sfidare i bianconeri, e che riguardano esclusivamente la mediana. Sarà 3-5-2 solito con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Pavard. Sugli esterni Dimarco e Darmian, mentre in mezzo il dubbio è nel ruolo di regista con Asllani che si gioca il posto con Barella (che in caso di presenza dell’albanese tornerebbe mezzala destra lasciando in panchina Frattesi) e Zielinski. Confermato poi Mkhitaryan. In attacco torna titolare la coppia composta da Lautaro Martinez e Thuram.

Juventus che dovrebbe shierarsi con il 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta, difesa con Cabal, Gatti, Kalulu e Cambiaso, A centrocampo McKennie e Locatelli, mentre sulla trequarti Yildiz, Fagioli e Conceiçao a supporto di Dusan Vlahovic.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Pavard, Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Darmian, Lautaro Martinez, Thuram.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Cabal, Gatti, Kalulu, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Yildiz, Fagioli, Conceiçao, Vlahovic.

Dove vederla in TV

La partita Inter-Juventus è in programma domenica 27 ottobre 2024 alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta e in co-esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, compatibile con tutti i principali device. Il match sarà disponibile anche su Sky, sul canale Sky Sport Uno (Canale 201).