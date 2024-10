Lautaro Martinez, da vero leader, ha caricato i compagni prima di Inter-Juventus. Ecco che cos’ha detto alla squadra e come arrivano i nerazzurri alla partita.

Inter, Lautaro Martinez carica i compagni prima del big match con la Juventus

Inter-Juventus sarà il big match della 9^ giornata di Serie A. Non è una semplice partita, lo si sa, la rivalità che caratterizza le due compagini è storica e vincere vale molto di più dei tre punti. Lo sa bene Lautaro Martinez che di sfide come queste ne ha già vissute e che teme un approccio spensierato da parte della sua squadra.

Così, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’argentino ha caricato i compagni ad Appiano sfruttando un momento in cui si trovavano tutti assieme. Un capitano sa quando è il momento di non abbassare la tensione, soprattutto dopo due vittorie importanti come quelle conquistate con Roma e Young Boys.

I bianconeri hanno perso con lo Stoccarda in Champions, ma non vanno assolutamente sottovalutati. La caratura della Juventus è importante e la loro voglia di rivalsa sarà altissima. El Toro vuole incidere anche in questa partita continuando a dimostrare di essere un giocatore di un’altra categoria e che il suo essere in lizza per il Pallone d’Oro non è un caso.

Come arriva l’Inter al big match

L’Inter arriva al big match con la Juventus con il morale alle stelle. Dopo un periodo non esattamente florido, in cui i nerazzurri sembravano un po’ sottotono e appagati da una stagione, la scorsa, vissuta ad altissimo livello, sembrano ora tornati a pieno regime.

Simone Inzaghi dovrà però fare a meno di alcuni giocatori importanti, a pesare sarà soprattutto l’assenza di Calhanoglu che con la sua esperienza e la sua qualità avrebbe potuto fare la differenza. Questo però non può diventare un alibi, anche perché gli assenti ci saranno anche tra le fila dei bianconeri.