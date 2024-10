Inter-Juventus, i ballottaggi delle due squadre e i dubbi di Simone Inzaghi (Photo by Spada/Lapresse)

Simone Inzaghi e Thiago Motta stanno riflettendo sulle formazioni da schierare nel derby d’Italia. Quali sono i ballottaggi in Inter-Juventus? Ecco tutte le questioni ancora da snocciolare.

Inter-Juventus, i ballottaggi tra i nerazzurri

Più di qualche problema da risolvere per Simone Inzaghi che deve fare a meno di Calhanoglu. Da qui, e dal recupero di Asllani, nasce il primo ballottaggio: chi si siederà in cabina di regia? Le possibilità sono molte e ne abbiamo parlato approfonditamente qui, ma in sostanza il tutto ruota attorno a 3 giocatori: Frattesi, Zielinski e Asllani.

Mkhitaryan e Barella sono sicuri di partire dal primo minuto, mentre gli altri tre si contenderanno l’ultimo posto disponibile. Sulla banda di destra persiste invece il solito quesito: Darmian o Dumfries? In questo momento, l’italiano parte favorito sull’olandese.

Il terzo e ultimo dubbio Inzaghi ce l’ha sul braccetto di destra, dove Pavard è insidiato da Bisseck, ma il francese sembra destinato alla titolarità in questa partita. Per il resto tutti confermati, Dimarco sulla sinistra è una certezza così come la coppia di attaccanti formata da Thuram e Lautaro Martinez. Lo stop di Acerbi, invece, pone accanto a Bastoni De Vrij.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

I ballottaggi tra i bianconeri

Se Simone Inzaghi ha qualche dubbio, Thiago Motta ne ha ben di più. Come spesso accade, la formazione della Juventus è impronosticabile data la quantità di volte che il tecnico ex Bologna cambia il suo 11 iniziale. In porta Di Gregorio dovrebbe partire titolare, ma Perin lo insidia dopo l’ottima prestazione in Champions.

In difesa di sicuri ci sono solo i centrali, con Gatti e Kalulu che formeranno la coppia difensiva e al loro fianco dovrebbero partire Savona e Cambiaso. Il condizionale è però d’obbligo. Il terzino della Nazionale potrebbe anche alzarsi mentre il giovane Savona potrebbe lasciare spazio a Cabal.

In mezzo al campo persiste il ballottaggio tra Thuram e McKennie, anche se il primo sembra partire in leggerissimo vantaggio. Infine, Fagioli dovrebbe prendersi la trequarti ma Weah potrebbe partire a sorpresa, in questo caso Yildiz si accentrerebbe.

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta.