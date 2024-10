Giorno importantissimo per Lautaro Martinez che è pronto a partecipare alla cerimonia per la consegna del Pallone d’Oro. Chi vincerà l’ambito premio? Ecco i papabili e dove potrebbe posizionarsi l’argentino.

Lautaro Martinez, è la giornata del Pallone d’Oro: la classifica

Secondo Lionel Messi, Lautaro Martinez meriterebbe di vincere il Pallone d’Oro, opinione condivisa anche dai tifosi argentini e da più di qualche nerazzurro. Il campione dell’Inter ha vissuto una stagione incredibile l’anno scorso, in cui è stato praticamente perfetto e ha trasformato in oro ogni palla toccata.

Non sorprende dunque che sia in lizza per il premio individuale più ambito, anche se bisogna ammettere che non parte certo favorito. I candidati più accreditati sono tre: Vinicius Junior, Rodri e Bellingham. Fino a ieri il brasiliano sembrava il vincitore designato, ma oggi la situazione sembra essersi capovolta.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il centrocampista del Manchester City lo ha sorpassato proprio nel finale e il premio andrà a lui. Al terzo posto si piazzerà invece il giocatore inglese dei Blancos, anch’egli reduce da una stagione fantastica.

Secondo le indiscrezioni, il Real Madrid non avrebbe preso bene la notizia, al punto che avrebbe deciso di disertare la cerimonia. Non si hanno invece notizie sulla posizione di Lautaro Martinez, anche se a questo punto sembra scontato che si trovi fuori dal podio.

Pallone d’Oro 2024, dove vedere la cerimonia in TV e l’orario

Lautaro Martinez quindi non dovrebbe vincere, ma può comunque puntare alle prime cinque posizioni. La cerimonia sarà visibile in TV e in streaming esclusivamente su DAZN in modo completamente gratuito, senza la necessità di abbonarsi.

Alle ore 18:45 inizierà il collegamento mentre l’evento aprirà ufficialmente alle ore 20:45. Sui social del Pallone d’Oro, dalle ore 17:00, verranno come di consueto svelati i primi nomi fino a quando non verrà stilata la classifica finale. Chi vincerà l’ambito premio?