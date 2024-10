Inter, verso l’Empoli: la probabile formazione nerazzurra

Inter al lavoro in vista della sfida in programma mercoledì alle 18:30 contro l’Empoli al Castellani a valida per la decima giornata di campionato. Dopo il 4-4 contro la Juventus, la squadra di Inzaghi vuole tornare a vincere e reagire alla delusione del Derby d’Italia.

Un lunedì piuttosto amaro in casa Inter dopo il folle 4-4 di ieri sera contro la Juventus. Una partita piena di avvenimenti, con i nerazzurri che passano in vantaggio, vengono rimontati sull’1-2, compiono una super controrimonta fino al 4-2 ma poi si fanno riprendere sul 4-4. Tantissimi errori difensivi di sistema e individuali e ingenuità di giocatori in campo e nelle scelte di Inzaghi e due punti persi.

Inter, focus sull’Empoli: turnover limitato per Inzaghi. Acerbi e Augusto out, difficile il recupero di Calhanoglu. Un duello a centrocampo

Già contro l’Empoli nel turno infrasettimanale l’Inter ha il tempo per reagire subito e tornare a fare tre punti e rimettersi sotto al Napoli (al momento avanti di +4). Non una partita da sottovalutare contro la ostica formazione di Roberto D’Aversa, che in stagione ha già messo in parecchia difficoltà molte big sia in casa che in trasferta.

Una partita da non sbagliare e dove salvo miracoli, l’Inter non dovrebbe recuperare nessuno degli indisponibili. Sicuramente out Carlos Augusto, vittima di un risentimento muscolare alla coscia sinistra e che rientrerà solo dopo la sosta. Niente da fare anche per Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu, entrambi infortunatosi contro la Roma rispettivamente al flessore e all’adduttore della coscia sinistra. Probabile che il difensore italiano e il centrocampista turco possano rientrare per la partita di domenica a San Siro contro il Venezia.

La probabile formazione in vista dell’Empoli: Bisseck più di Pavard, Frattesi insidia Zielinski

Turnover limitato per Simone Inzaghi, che non dovrebbe cambiare troppo rispetto all’11 che ha affrontato la Juventus. Solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Bisseck al posto di Pavard. A centrocampo confermato Dimarco a sinistra e con Darmian che dovrebbe tornare titolare al posto di Dumfries. I dubbi sono per lo più in mediana, dove Frattesi è in ballottaggio con Zielinski. In caso di presenza da titolare del centrocampista italiano, Barella andrà a scalare nel ruolo di regista in un reparto chiuso da Mkhitaryan. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia titolare composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Darmian, Lautaro Martinez, Thuram.