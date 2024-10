Empoli-Inter, cambio a centrocampo per Inzaghi

L’Inter si prepara a scendere in campo alle 18:30 allo Stadio Carlo Castellani contro l’Empoli per la sfida valida per la decima giornata di campionato. Dopo il 4-4 contro la Juventus, i nerazzurri vogliono tornare a fare i 3 punti e riaccorciare sul Napoli scappato a +7 in vetta alla classifica.

Dimenticare gli errori e le delusioni provocate dalla partita di domenica contro la Juventus e ripartire per non compromettere già a fine ottobre la stagione di campionato. C’è bisogno di reagire e di rispondere al successo del Napoli contro il Milan, che ha spedito gli uomini di Antonio Conte a +7 dai Campioni d’Italia in carica.

Empoli-Inter, la probabile formazione nerazzurra: Inzaghi sceglie Barella regista, Zielinski out e dentro Fratesi. Tre cambi rispetto alla Juve

C’è da farlo oggi contro l’Empoli, una squadra da prendere con le molle e che in questa stagione ha già messo in crisi alcune big e che dà il meglio di sè soprattutto in casa. Non molto turnover per Simone Inzaghi, che deve fare ancora a meno degli infortunati Francsco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto. Il tecnico nerazzurro pare orientato a confermare 8/11 della squadra che ha pareggiato contro la Juventus, operando tre cambi di formazione.

Sarà 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Bisseck al posto di Pavard. Le maggiori modifiche a centrocampo con Inzaghi che sceglie Barella come regista davanti alla difesa al posto di Zielinski (titolare contro la Juve) e con Frattesi e Mkhitaryan a completare la mediana. Sugli esterni confermato Dimarco a sinistra, mentre Darmian torna a destra al posto di Dumfries. In attacco spazio ancora a Thuram e Lautaro Martinez, con Taremi e Arnautovic che si accomodano in panchina.

La probabile formazione dell’Inter

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Barella, Frattesi, Darmian, Lautaro Martinez, Thuram.