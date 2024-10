Sommer ha bisogno di un po’ di riposo, ecco che Josep Martinez è pronto a partire titolare con la nuova maglia dell’Inter. Scopriamo quando scenderà in campo il portiere ex Genoa.

Inter, Martinez titolare al posto di Sommer: ecco quando gioca

Il calciomercato estivo dell’Inter non ha visto grandi investimenti da parte della società e con grande sorpresa, se consideriamo i costi, l’acquisto più oneroso è quello di Martinez. Il portiere ex Genoa è costato ben 13 milioni di euro più bonus, ma fino a qui non è ancora sceso in campo.

Può sembrare un’operazione per certi versi paradossale, ma come ormai ci ha abituati anche la Juventus, poter contare sue due portieri di grande valore è un lusso. In più, per Sommer l’età avanza e può fare da chioccia ai più giovani nella speranza che questi si trovino poi pronti nel giorno del suo addio.

Ecco che in questo contesto Martinez sembra un acquisto lungimirante e che tornerà sicuramente utile ai nerazzurri. Finora, come detto, zero minuti collezionati ma finalmente sembra scattata anche la sua ora. Come riporta anche La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo può partire titolare o contro l’Empoli o nel prossimo turno di Serie A con il Venezia.

News Inter, Martinez gioca in un momento delicato

Se Martinez dovesse davvero partire titolare con l’Inter in una di queste due giornate, non lo farebbe di certo in un momento semplice. L’umore dei nerazzurri non è al massimo ed è fondamentale fare punti. Di conseguenza, ci sarebbe sicuramente su di lui una responsabilità non indifferente, ma alla quale dovrà abituarsi.

Per giocare a certi livelli è obbligatorio saper reggere la pressione e Martinez dovrà fare le spalle larghe. C’è curiosità di scoprire quando scenderà in campo, se questa sera con l’Empoli o se domenica con il Venezia, ma in ogni caso sarà utilissimo anche per far rifiatare il portierone svizzero.