Simone Inzaghi pensa a un mini turnover in vista della partita con l’Empoli, qualcuno riposerà ma nessun cambiamento drastico. Ecco le ultime notizie di giornata.

Inter, Inzaghi pensa a un mini turnover: le ultime

Dati i tanti impegni ravvicinati si poteva pensare che Simone Inzaghi avrebbe lasciato fuori gran parte dei titolari, ma invece non sarà così. La partita con la Juventus ha inevitabilmente tolto molte energie ai suoi giocatori, sia mentali che fisiche, ma qualcuno dovrà compiere un altro sforzo.

L’esigenza di fare punti è troppa e non si può cedere a cali di concentrazione. Ecco che quindi l’Inter con l’Empoli subirà un mini turnover, nulla di eclatante e in gran parte confermerà la formazione vista contro i bianconeri. In porta potrebbe esserci la sorpresa Josep Martinez, anche se è più probabile che parta Sommer e che l’esordio dello spagnolo venga rimandato al Venezia, mentre in difesa Bisseck potrebbe rilevare Pavard.

Le novità più grandi, però, ci sono a centrocampo. Asllani si è allenato con una vistosa fasciatura e quindi partirà dalla panchina. Zielinski è stato provato nuovamente come vice Calhanoglu, ma le sue condizioni fisiche non sono delle migliori.

Ecco che quindi Barella potrebbe ritrovarsi costretto nel ruolo di play con Frattesi che partirebbe titolare al suo fianco, mentre Mkhitaryan sarà ovviamente in campo dal primo minuto.

Lautaro e Thuram ancora titolari

L’altro grande dubbio riguardava l’attacco, Taremi e Arnautovic spingevano per avere un posto nei primi undici, soprattutto il primo che sembrava prossimo alla titolarità. Da quello che è emerso nelle ultime ore, invece, i probabili titolari saranno Lautaro Martinez e Thuram, dovrebbe spettare a loro il tentativo di scalfire la solida difesa dell’Empoli.

Darmian, infine, dovrebbe partire sulla destra e festeggiare così il rinnovo di contratto fino al 2026. Probabili maggiori cambiamenti nell’11^ giornata di Serie A, quando l’Inter affronterà il Venezia di Di Francesco.