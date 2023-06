Mercato Inter, concorrenza per un obiettivo d’attacco. Una tedesca su di lui

di Diego De Cicco, pubblicato il: 15/06/2023

Mercato Inter, aumenta la concorrenza attorno un obbiettivo di mercato. Si tratta di Mateo Retegui.

Il giocatore argentino, naturalizzato italiano, sta attirando su di sé diverse attenzioni. Dopo le due apparizioni in maglia azzurra, nelle quali ha segnato due gol, si sono accorti di lui anche in Europa. Il giocatore, che attualmente gioca nel Tigre in Argentina, anche stasera sarà impegnato con la Nazionale di Mancini nella semifinale di Nations League contro la Spagna.

Mercato Inter, anche l’Eintracht Francoforte punta Retegui. I nerazzurri lo vorrebbero come sostituto di Dzeko.

Secondo il Corriere dello Sport il Tigre starebbe tentando di tenerlo fino a alla fine di luglio, quando finirà il campionato, ma le voci di mercato aumentano. L’interesse dell’Inter non è una novità, ma sembra che i nerazzurri non possono attendere molto, in quanto devono occupare la casella in rosa che lascerà libera Edin Dzeko che dovrebbe accasarsi in Turchia al Fenerbache. Su Retegui però ci sarebbe la concorrenza dell’Eintracht Francoforte. I tedeschi hanno in programma un incontro sia con il padre, manager del giocatore, sia con Tigre che con Boca Juniors che hanno la comproprietà del cartellino dell’attaccante. La valutazione al momento è di 15 milioni di euro, ma un ulteriore exploit del l’azzurro potrebbe far incrementare il costo del cartellino.