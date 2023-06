Frattesi Inter, due contropartite per convincere il Sassuolo (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 15/06/2023

Frattesi Inter, nerazzurri a caccia di un rinforzo di qualità in mezzo al campo. Oltre a Milinkovic-Savic ci sarebbe anche il nome del centrocampista del Sassuolo sul taccuino di Marotta.

La pista che porta a Frattesi sarebbe più semplice rispetto a quella del serbo. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport spiegando che gli ottimi rapporti tra i due club e l’inserimento di contropartite tecniche potrebbe facilitare l’affare.

Frattesi Inter, Mulattieri e Fabbian pedine di scambio ma a una condizione

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto Mulattieri e Fabbian. L’attaccante è reduce da una stagione da protagonista con il Frosinone mentre il centrocampista, in prestito alla Reggina, si è rivelato uno dei migliori giovani prospetti nel suo ruolo.

L’Inter, però, non vorrebbe privarsi a titolo definitivo di Fabbian e sarebbe disposta a cederlo soltanto con la formula del prestito secco in quanto nel suo futuro è in programma un ritorno a Milano.