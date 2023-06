Inter Arsenal, contatto aperto, Balogun nel mirino

di Redazione, pubblicato il: 15/06/2023

(Inter) Piero Ausilio è ancora a Londra, le piste di mercato da battere sono diverse, il Ds nerazzurro le sta battendo tutte per tornare in Italia con le idee chiare. Primo impegno in agenda con il Chelsea per parlare di Lukaku e Koulibaly, probabilmente anche di Onana e Dumfries. Il Ds nerazzurro si è poi incontrato con la dirigenza dell’Arsenal per sondare la pista di Folarin Balogun. Lo statunitense ha giocato in prestito al Reims una stagione di di altissimo livello, coronata da 21 gol.

Secondo la Gazzetta dello Sport “l’ideale sarebbe avere lo statunitense in prestito, ma l’Arsenal vuole monetizzare e chiede 40 milioni per poi dare l’assalto a Rice. Non sarà facile.”