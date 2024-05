Inter, Gudmunsson resta obiettivo primario per l’attacco: ecco le 2 contropartite e la formula

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/05/2024

Inter, Gudmunsson rimane il primo obiettivo per l’attacco. In casa nerazzurra, oggi è il giorno in cui la squadra ritorna in campo per preparare l’ultima sfida a San Siro contro la Lazio di Tudor. Una partita importante, per festeggiare al meglio lo scudetto con i propri tifosi, prima dell’ultima uscita in casa del Verona. Intanto, mentre la squadra lavora sul campo, la dirigenza cerca di programmare il futuro della rosa di Inzaghi.

Il reparto avanzato è uno di quelli da puntellare, per dare al tecnico interista alternative di primo livello che in questa stagione sono mancate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo fissato dai dirigenti, è quello di Albert Gudmunsson del Genoa. L’islandese si è messo in mostra in questa stagione con grandi prestazioni, attirando le mire di tante squadre.

I nerazzurri vorrebbero provare a imbastire una trattativa con una formula ‘alla Frattesi’, ovvero un prestito con obbligo di riscatto che sarà tale a partire dal 2 febbraio, in modo da non appesantire troppo il prossimo bilancio. Non solo, ma al Genoa sono anche gradite delle contropartite che sarebbero state individuate nell’attaccante uruguayano, Martin Satriano, al momento in prestito al Brest, e Mattia Zanotti, attualmente in prestito al San Gallo. Le valutazioni dei due giovani dovrebbero assestarsi, rispettivamente, sui 6-7 milioni per il primo e sui 3-4 milioni per il secondo.