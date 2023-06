(ID) L’Inter ha la carta vincente per chiudere Milinkovic

di Redazione, pubblicato il: 15/06/2023

(Inter) Il centrocampo dell’Inter dovrà essere rinforzato per costruire una squadra in grado di puntare alla seconda stella ed alla conferma del range europeo. Brozovic potrebbe essere interessato ad una nuova avventura all’estero, Gagliardini lascerà i nerazzurri, Fabbian può tronare alla base ma la sua esperienza non è ancora tale da dare certezze. I nomi che circolano con insistenza sono due, Frattesi e Milinkovic Savic. La cena di ieri con il Sassuolo è servita a capire gli scenari economici su cui impostare una trattativa. Il club emiliano chiede 35 milioni, l’Inter sarebbe intenzionata ad inserire in parziale contropartita i nomi di Mulattieri e lo stesso Fabbian.

Gosens carta vincente

Ma anche con Lazio la strada può aprirsi a scenari positivi. Il serbo andrà in scandenza di contratto a giugno 2024 ed ha già annunciato di non avere intenzione di rinnovare. Lotito sarà costretto dunque a venderlo in questa sessione per non perderlo a zero tra pochi mesi, la sua intenzione sarebbe quella di chiudere intorno ai 40 milioni ma l’Inter potrebbe avere una carta decisiva in mano.

Secondo le notizie raccolte dalla nostra redazione Maurizio Sarri ha grande stima di Robin Gosens e sarebbe felice di averlo in rosa. Il tedesco dopo un’annata in chiaro scuro potrebbe rappresentare dunque la golden share per arrivare a portare Milinkovic in nerazzurro.