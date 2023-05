Inter, Acerbi non ci gira intorno. Le parole del difensore in vista del Milan

Ci sono similitudini tra questa partita e l’Europeo vinto dall’Italia? “Lì si era creata subito una serenità che ci fece vincere. Anche ora abbiamo una grossa possibilità e un grosso entusiasmo, ma anche grande rispetto per il Milan. Tutto è in discussione, crediamo in noi stessi ma dovremo fare qualcosa in più dell’andata.”

Come si evita la troppa sicurezza? “Ti fermo subito, non siamo sicuri di nulla. Anche dopo l’andata eravamo tranquillissimi, perché sappiamo di non aver ancora fatto nulla. Serve la giusta determinazione, il giusto approccio.”

Qual è il tuo segreto? Sei l’unico a cui non tocca fare turnover…” Ringrazio il mister qui (ride, ndr). Mi riposo, mangio bene e faccio di tutto per recuperare bene energie. Il giorno dopo, la partita del giorno prima è già un ricordo. Bisogna sempre prepararsi al meglio con lo stesso approccio, sia se si gioca sia meno.”

I suoi compagni non sembrano scontenti del turnover. Come si è creata questa consapevolezza?

“Sei all’Inter, hai giocatori che possono sempre giocare al tuo posto. Normale voler giocare tutte le partite, ma ci stanno anche dei turni di riposo. Giusto così. Giusto anche avere la coscienza che tutti devono dare una mano: non bisogna lamentarsi, bisogna farsi trovare pronti con un atteggiamento da squadra matura. Vedo grande intelligenza nel gruppo.”

Una rivincita per lei verso il Milan visto il suo passato?

“Sono stato sciocco al Milan, era un passaggio che dovevo fare. Questa malattia mi ha fatto tornare in me, altrimenti non avrei più giocato a pallone. E’ una semifinale di Champions contro il Milan, guardo al presente e non più al passato.”