Inter-Milan, Pioli lancia la sfida ai nerazzurri: le parole sul derby e sulla condizione di Leao

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/05/2023

Inter-Milan, Pioli parla in conferenza stampa. Dopo la partita d’andata persa per 2-0 contro la squadra nerazzurra e dopo la cocente sconfitta in campionato, Stefano Pioli, oggi, in conferenza stampa, analizza il match di domani e la condizione di alcuni singoli giocatori. Di seguito, ecco le sue parole come riportate da TMW.

Su cosa gli sta dimostrando la squadra: “Che si stanno preparando nel miglior modo possibile, che hanno grande determinazione, per far meglio dell’andata e vincere la partita”.

Su come sta Leao: “Sta meglio, come Krunic e Messias, dovrebbero fare la rifinitura oggi. Se tutto va come programmato saranno disponibili”.

Su come preparare la partita di domani: “Non è facile preparare domani, ma abbiamo un obiettivo importante: vincere la partita per qualificarci in finale che nessuno avrebbe mai pronosticato, pensato. Nessuno pensa ancora che il Milan possa arrivare in finale. Io so che possiamo giocare una grande partita”.

Su come si batte la squadra nerazzurra: “L’Inter è forte. Se giochiamo a basso livello perdiamo, se giochiamo ad alto livello ce la giochiamo”.