Milan-Inter, il Giudice Sportivo si esprime su Dumfries, Theo e Calabria: il comunicato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/04/2024

Milan-Inter, il giudice sportivo comunica le squalifiche. L’Inter esce in trionfo da San Siro, vincendo il sesto derby consecutivo e portando a casa il ventesimo scudetto della propria storia e cucendo al proprio petto la seconda stella. Una traguardo importantissimo che i nerazzurri festeggeranno a lungo. La partita di ieri è stata sicuramente molto tirata e molto nervosa. Prova ne sia le tre espulsioni avvenute. E proprio sugli espulsi, oggi, si è espresso il Giudice Sportivo che ha comminato le squalifiche e le multe ai giocatori.

Ecco il comunicato del Giudice Sportivo: “Calabria per avere, al 51° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria. Theo Hernandez per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (undicesima sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo. Dumfries per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo”.

Oltre a ciò, sia Theo Hernandez che Dumfries dovranno corrispondere una multa da 10000 euro per quanto accaduto, così come il Milan dovrà pagare 1500 di multa dal momento che dei tifosi hanno lanciato due bottigliette sul terreno di gioco.