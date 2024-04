Inter: dopo la stella, gli arrivi a parametro zero. Poi, caccia ad altri 3 obiettivi di mercato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/04/2024

Inter, ora ci si concentrerà sul mercato. In casa nerazzurra l’euforia è immensa per la conquista del ventesimo scudetto e della seconda stella. Un obiettivo che era stato dichiarato fin dal ritiro estivo e che ieri è diventato realtà. Una vittoria per 2-1 in casa del Milan, che ha coinciso anche con la vittoria degli ultimi sei derby consecutivi. Una vera e propria cavalcata terminata in trionfo con ben cinque giornate di anticipo.

Nel dopo partita, il ds nerazzurro, Piero Ausilio, ha parlato degli imminenti arrivi di due giocatori – il riferimento, nemmeno troppo velato, era a Taremi e Zielinski a parametro zero. E dopo questi due arrivi, la società si concentrerà per puntellare la rosa nei ruoli ancora scoperti per provare a migliorare ulteriormente la rosa di Inzaghi ed essere competitivi in tutte le competizioni che verranno giocate.

Marotta e Ausilio, secondo quanto riportato da Tuttosport, si concentreranno per acquistare un portiere, un difensore ed un attaccante. Il nome per la porta è sempre quello del brasiliano Bento Krepski. Mentre, per il reparto arretrato, il sogno rimane quello di Alessandro Buongiorno del Torino. In avanti, invece, l’obiettivo è l’attaccante islandese del Genoa, Albert Gudmunsson. Insomma, le idee sono chiare. Ora bisogna mettersi al lavoro per concretizzarle.