Inter, Marotta da il via il progetto squadra Under 23: cosa manca per attuarlo e quando verrebbe fatto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/05/2024

Inter, Marotta da il via al progetto per la squadra Under 23. In casa nerazzurra, questa stagione, ha regalato tantissime soddisfazioni alla società. Ovviamente, come si sa, la prima squadra è riuscita a portare a casa la seconda stella e, quindi, il ventesimo tricolore della sua storia. Ma occhio anche alle varie formazioni giovanili che, nei rispettivi tornei, si sono tutte qualificate alla fase finale dei rispettivi campionati, potendo anche loro portare a casa lo scudetto.

Una soddisfazione enorme, dunque, per la società che vuole provare a valorizzare ancora maggiormente i talenti del proprio vivaio. Per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, sta provando a dare il via al progetto per la seconda squadra. Già quando era dirigente alla Juventus l’esperto dirigente era riuscito a portare a casa il progetto.

E adesso, anche i nerazzurri vogliono concretizzarlo. Ma cosa manca per poterlo attuare? Come affermato in passato dallo stesso Marotta, si tratta di trovare le strutture adatte al fine di consentire un supporto adeguato alla squadra. Pertanto, la seconda squadra non partirà subito dalla prossima stagione, ma bisognerà attendere quella successiva per fare in modo di riuscire a vedere i baby nerazzurri gareggiare in Serie C.