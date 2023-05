Inter, nel mirino un gioiellino della Lazio: il talento può arrivare gratis. Ma c’è un ostacolo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/05/2023

Inter, nel mirino un baby gioiello della Lazio. Nelle ultime settimane, la squadra nerazzurra, è in attesa di capire se parteciperà alla prossima Champions League specie per quelli che sarebbero gli introiti dovuti alla partecipazione stessa. Nel caso in cui tutto dovesse andare in tal senso, in viale della Liberazione si potrebbe programmare con maggiore facilità quelli che saranno gli interventi da fare sul mercato in estate.

Intanto, anche se nulla è scritto fino a questo momento, la dirigenza nerazzurra guarda con molta attenzione, come sempre, al mercato dei parametri zero. Tra i giocatori più interessanti in tal senso, c’è sicuramente Luka Romero della Lazio. L’esterno d’attacco classe 2004, è ai margini della squadra di Sarri che, di fatto, gli ha concesso veramente pochi scampoli per mettersi in luce da quando è arrivato a Roma.

Il contratto del baby gioiello scadrà il prossimo 30 giugno e l’intenzione è quella di trovare un progetto sportivo che possa far crescere e valorizzare al meglio il ragazzo. L’Inter, come riportato dal sito Calciomercato.com, è sicuramente interessata per uno dei giovani che rappresenta uno dei migliori talenti della sua generazione. Ma c’è un ostacolo non indifferente che spaventa. Infatti, gli agenti, per poter far sì che il trasferimento avvenga, chiedo 5 milioni di euro di commissioni. Una cifra enorme che, nè la Lazio, nè altre società, almeno fino a questo momento, hanno la minima intenzione di sborsare.