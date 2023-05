Inter, Inzaghi e la stilettata agli arbitri: chiaro su Lukaku

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 15/05/2023

Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno contro il Milan’ Inzaghi ha parlato anche dell’impiego di Lukaku e lanciato una frecciatina nei confronti dell’arbitro francese Turpin e sugli episodi dubbi dell’andata.

Sulla questione arbitri: “Sugli arbitri ho sempre preferito non parlare, a parte qualche rara occasione in cui non mi sono trattenuto. Se penso alla partita d’andata c’è stato un episodio, il fallo in area di Krunic su Bastoni, che andava valutato in un altro modo. Probabilmente la gara avrebbe preso un’altra piega in caso di 3-0, ma non c’è nessunissimo problema. Per quel che riguarda l’arbitro di domani sera, gli amici mi hanno fatto notare che è francese e che il Milan in rosa ha quattro giocatori francesi… Per noi nessun problema e massima fiducia”.

Inter, Inzaghi annuncia l’esclusione di Lukaku

Lukaku domani partirà quasi sicuramente dalla panchina nonostante stia vivendo uno strepitoso periodo di forma. Ad annunciarlo è stato lo stesso Inzaghi:

“Sapete quello che può fare Romelu e io da allenatore l’ho riportato qua per rivederlo sui livelli dell’ultimo mese. Ci avrebbe dovuto assicurare questo rendimento tutto l’anno e invece lui e Brozovic sono stati fuori 5 mesi per infortunio e senza di loro il gruppo ha sofferto. Lukaku ha lavorato tantissimo e ora sta bene. Non so se può gestire tre partite in una settimana, ma di certo, avendone giocate due, all’Olimpico contro la Roma e contro il Sassuolo sabato, è stato importantissimo e ha fatto molto bene”