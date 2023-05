Lukaku pronto a rimanere all’Inter. Ecco il piano per la prossima stagione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 15/05/2023

Lukaku sembra avere in mente solo l’Inter e dopo i due gol rifilati al Sassuolo sembra davvero tornato sui livelli di due anni fa.

Dopo una stagione davvero sfortunata, che lo ha visto per gran parte del tempo fermo ai box, in molti si erano rassegnati nel non rivedere più il belga sui ritmi dell’epoca contiana. Invece il bomber si è ripreso proprio nel m momento più caldo della stagione, permettendo a mister Inzaghi di poter davvero contare anche su di lui. In queste settimane ci vorrà anche il suo contributo per poter centrare gli obiettivi stagionali. Lukaku vuole restare all’Inter. Partono i lavori per il rinnovo del prestito, per il quale il bomber si abbasserebbe lo stipendio.

Per quanto riguarda la situazione contrattuale del giocatore sembra che siano cambiate un po’ di cose rispetto a qualche settimana fa. A parlarne oggi in edicola è La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano rosa una componente importante di questa rinascita del numero 90 riguarderebbe proprio la voglia del centravanti nel voler rimanere in nerazzurro. Come si sa Lukaku è in prestito, onerosissimo, dal Chelsea. A inizio stagione c’era un gentlemen’s agreement tra le due società per poter rinnovare il prestito per un secondo anno. La trattativa per un prolungamento di un’altra stagione della permanenza del belga all’Inter sarebbe portata avanti dal legale del giocatore Sebastien Ledure, che a giugno riuscì a mettere a punto una situazione economica ideale per l’Inter e il Chelsea, anche sfruttando i benefici del decreto crescita. A Londra stanno imbastendo la squadra per il prossimo anno. Sulla panchina dei Blues dovrebbe esserci Mauricio Pochettino che ben vedrebbe il ritorno del bomber belga sulle rive del Tamigi. Il ritorno di Lukaku a Londra sarebbe però oggettivamente un lusso per una squadra che non parteciperà ad alcuna competizione europea dopo la disastrosa stagione in corso. Sotto questo punto di vista ci potrebbe essere un terreno fertile per trattare il rinnovo del prestito.