Inter-Milan, senti Inzaghi: dal precedente col Benfica alla tattica

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 15/05/2023

Inter-Milan, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan che potrebbe valere la finale di Champions League. Nerazzurri che partono da favoriti in virtù dello 0-2 all’andata ma il tecnico è stato chiaro:

“È una vigilia importantissima, ma io da allenatore le vivo tutte allo stesso modo. Domani sappiamo che è una delle partite più importanti nella storia dell’Inter. Domani sappiamo di avere un vantaggio, meritato, ma non dovremo limitarci a gestirlo: dovremo giocare da Inter, sapendo che abbiamo una squadra forte davanti”.

“Dopo il 2-0 dell’andata dipende da noi. Sappiamo chi andremo ad affrontare, ma siamo in un ottimo momento e siamo pronti per una sfida di questa importanza. Abbiamo già affrontato una situazione analoga in Champions contro il Benfica: successo per 2-0 all’andata in trasferta e ritorno in casa. Anche in quel caso abbiamo avuto delle difficoltà nella seconda sfida, ma abbiamo passato il turno. Noi non ci sentiamo già in finale: abbiamo un meritato vantaggio nel primo incontro, ma non abbiamo fatto nulla”.

Inter-Milan, le parole di Mister Inzaghi

Inzaghi ha poi ripercorso il cammino nerazzurro in Champions: “Quando ad agosto sono stati fatti i sorteggi c’era delusione perché non eravamo stati fortunatissimi, ma io dissi che anche il Bayern e il Barcellona non erano contentissimi di trovare noi. C’era fiducia allora e c’è fiducia adesso che siamo arrivati fin qua, a 90 minuti dalla finale. Abbiamo un ultimo passo da fare e ce la metteremo tutta”.

“Domani saremo tutti insieme. Per quel che riguarda i nostri tifosi, non ho dubbi perché sono sempre stati al nostro fianco. Anche nei momenti difficili. Cosa chiederò nello spogliatoio? Ci vorrà testa fredda e cuore caldo: è l’unico modo per interpretare bene un match come questo”.