di Diego De Cicco, pubblicato il: 06/06/2023

Champions, il count down continua e siamo sempre più vicini a sabato 10 giugno, la data cerchiata di rosso su tutti i calendari degli amanti del calcio. In particolare su quelli dei tifosi di Inter e City.

Nel Media Day della squadra di Manchester oggi ha parlato proprio l’allenatore Pep Guardiola. Dopo aver vinto la Premier League e la FA Cup il tecnico spagnola punta al triplate, impresa che gli riuscì ai tempi del Barcellona. Champions, per Guardiola conta solo la partita di sabato, nella quale la storia dell’Inter non avrà alcun valore.

Come riporta Sport Mediaset, il tecnico ha parlato del clima attorno alla squadra e alla attesa di queste ore.

“Qualcuno vuole che vinceremo, altri no: a qualcuno siamo simpatici e ad altri no: ma non è un problema. E’ l’ultima partita della stagione, dobbiamo giocarla: chi vincerà avrà la corona, conta quello che bisogna fare per battere l’Inter. Mancano un po’ di giorni, è un sogno per noi essere qui: due anni fa c’eravamo e c’era una situazione diversa per il Covid.”

Gli è stato chiesto poi cosa pensa possano fare i suoi nella partitissima.

“Proveremo a fare il massimo, in finale conta come ti comporti in quella partita, non la storia: nella storia l’Inter è meglio di noi, ma conta cosa devi fare. Sono 95 minuti in cui devi essere più forte dell’avversario: non contano le altre cose, devi essere più forte in quella partita. Walker? Aveva un disturbo alla schiena, ieri non stava bene. Oggi stava un po’ meglio. Non volevamo rischiare e vedremo nei prossimi giorni”.

