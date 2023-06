Inter, si sblocca un altro rinnovo: firma dopo Istanbul (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 06/06/2023

Inter, dirigenza nerazzurra al lavoro anche sul fronte rinnovi. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma l’accelerata nelle ultime ore per il rinnovo di Stefan De Vrij.

Il futuro dell’olandese, in scadenza di contratto al 30 giugno, dovrebbe essere ancora con la maglia dell’Inter. Le parti avrebbero trovato l’intesa per il rinnovo per un biennale.

Inter, tutto fatto per De Vrij firma dopo la Champions

La firma del contratto è di conseguenza l’ufficialità dovrebbero arrivare dopo la finale di Istanbul contro il Manchester City in programma il 10 giugno.

Dopo la finale di Champions dovrebbero arrivare anche le firme di Calhanoglu e Bastoni. Dopo si penserà anche a sistemare la questione Dzeko ma bisognerà trovare l’accordo per l’ingaggio.