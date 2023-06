Inter, Calhanoglu pronto per Istanbul. Il turco svela il suo futuro

“Come giocatore turco, è un onore speciale essere in finale. Ma so che c’è un fratello maggiore, Gundogan dall’altra parte. Non ho ancora incontrato il fratello Ilkay, ma è turco. Gioca per la Germania, ma è anche turco nel cuore. Quindi due turchi giocheranno questa finale. Spero che sia una bella finale, dico che vinca il migliore. Ho detto in un’intervista 2 mesi fa: ‘Il mio sogno è arrivare in finale’. Adesso ci siamo riusciti.

Inseguo anche i miei sogni. Certo, a volte sogno delle cose. Spero di poter alzare il trofeo, questo è il mio primo obiettivo. Perché dopo tutto, questo è qualcosa che resterà per tutta la mia carriera. Spero di riuscirci. Ma se fallisco, non sarò affatto triste perché sono comunque molto felice di essere in finale, è già un orgoglio per me.

Giochiamo la finale, non so cosa succederà dopo. Come hai detto, tutti sono stati molto accoglienti con me dal primo giorno che sono venuto qui. Mi vogliono molto bene. Milan? Non è stato facile venire qui. Ma l’ho fatto. Tutti mi hanno aperto le braccia e questo mi ha reso più forte in questi due anni. Siamo una famiglia, abbiamo un’atmosfera familiare qui. Speriamo di poter coronare il tutto così sabato sera.

Gli è stato chiesto poi quale sarà il suo futuro. Su questo Calhanoglu non ha avuto alcun dubbio.

“Prolungherò il mio contratto, l’abbiamo già concordato. Sono felice qui. Non ho intenzione di andare via da qui. Firmerò nei prossimi giorni, abbiamo già raggiunto un accordo. Come ho detto, sono felice qui. Cercherò di giocare ai massimi livelli. Questo è il mio primo obiettivo. Certo, se non ci saranno infortuni, spero. Come ho detto, il mio contratto è chiaro. Firmerò nei prossimi giorni”.

Poi la domanda sul mister Inzaghi? “Ho iniziato subito a giocare da mezzala e poi sono stato portato a fare il regista quando non c’era Brozovic. Ringrazio lo staff e la squadra, mi hanno migliorato molto in quella posizione. Vedi un Hakan che lavora molto. Come ho detto, sono felice”

