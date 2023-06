City-Inter, Gundogan lancia la sfida ai nerazzurri: tutta la fame del tedesco

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/06/2023

City-Inter, Gundogan lancia la sfida alla squadra di Inzaghi. Il prossimo sabato, finalmente, sarà solo campo. Inter e Manchester City si sfideranno per la finale di Champions League a Istanbul, in un’atmosfera che regalerà sicuramente tantissime emozioni. Intanto, a pochi giorni dal match, durante il Manchester City Media Day, il centrocampista dei tedeschi, Ilkay Gundogan, ha parlato della partita, sfidando la squadra nerazzurra e lanciando un messaggio ai propri tifosi.

Ecco le parole di Gundogan: “Il medico di mio figlio è italiano ed è un grande tifoso dell’Inter e ovviamente l’ho incontrato a volte. Sono legato all’Italia, specialmente a Milano, mia moglie ha abitato qualche anno lì, mio figlio è nato lì, mi piace viaggiare in Italia, anche in estate, quest’anno dipende da come andrà la finale. Non c’ero nelle altre due finali di Champions, le ho perse entrambe e scommetto che la maggior parte dei tifosi può immaginare, capire quanto sia grande il mio desiderio di vincere questo trofeo. Ho 32 anni ora, non ringiovanisco, invecchio soltanto e quindi sono se questa occasione mi ricapiterà. Chiunque sarà il migliore avrà meritato di vincere”.