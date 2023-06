Inter, Lukaku, l’importanza di un emoticon

di Redazione, pubblicato il: 06/06/2023

(Inter) Ultime ore ricche di dichiarazioni dal mondo nerazzurro in attesa della finale di Champions.

Ha parlato anche Romelo Lukaku ai microfoni di Sky Sport raccontando un aneddoto sul suo ritorno all’Inter.

“Quando ho saputo che si poteva fare il prestito ho detto a Steven che si poteva pure arrivare in finale di Champions, lui mi ha risposto con un’emoticon. Un giocatore deve crederci, deve sempre avere fiducia nella sua squadra e io ho sempre avuto fiducia nei miei compagni che sono come fratelli. Adesso siamo qui e lo abbiamo meritato. Speriamo di realizzare il sogno di tutti gli interisti nel mondo”.