Skriniar-Inter, c’è la scelta. Lo slovacco ha recapitato una risposta

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 20/01/2023

Skriniar, l’Inter, il rinnovo. Prosegue la querelle relativa al prolungamento contrattuale del difensore di Inzaghi. Una vicenda che catalizza ormai le attenzioni da tantissimi mesi ma che non starebbe vedendo sbocchi produttivi, almeno in direzione nerazzurra.

Nonostante i tentativi del club e l’offerta fatta recapitare allo slovacco, ci sarebbe ancora distanza. Come riporta tuttomercatoweb, riprendendo indiscrezioni di Sky Sport, Skriniar (capitano, almeno in campo, nella serata di Supercoppa) ha per il momento deciso di non rinnovare con l’Inter.

Sarebbe dunque questa l’ennesima risposta attendista. Skriniar, rivela la fonte, avrebbe comunicato di voler vagliare ogni opzione sul tavolo. Non basterebbero i 6 milioni più bonus offerti dal club nerazzurro per una delle colonne della retroguardia.