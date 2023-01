Inter-Empoli e l’ospite speciale. Cosa succederà prima della gara

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 20/01/2023

Inter-Empoli sarà una festa. Non solo l’obiettivo di campo, che lunedì vedrà i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi tentare di proseguire il proprio magic moment, vincendo in campionato contro gli azzurri di Zanetti. Sarà, infatti, tempo di celebrazioni anche per la Supercoppa Italiana vinta dall’Inter mercoledì in Arabia Saudita.

Sarà, il trofeo, un ospite speciale nella magica atmosfera di San Siro che, come rimarca il sito de La Gazzetta dello Sport, sarà illuminata dalla presenza di ben 70mila spettatori.

Un omaggio di grido, a contorno del primo trofeo stagionale alzato dagli uomini di Inzaghi. Si tratterà, comunque, di una manifestazione di felicità che si materializzerà in modo sobrio prima della gara. La presenza della sfida su cui riservare ovviamente massima concentrazione, senza eccessive distrazioni, impone massima prudenza.