Inter, che Inzaghi! Ma da un ex calciatore arriva uno schiaffo

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 20/01/2023

Inter, sono i giorni di Simone Inzaghi. Il tecnico ha alzato un trofeo mercoledì contro il Milan. Una partita dominata in lungo e in largo dai nerazzurri e che ha messo in mostra, una volta di più, l’abitudine del mister a determinate partite.

Tanti applausi, ma non da tutti. A Tmw Radio le dichiarazioni non certo accomodanti dell’ex calciatore, ora opinionista televisivo, Massimo Brambati, recentemente finito alla ribalta anche per alcune frasi sul trattamento che i calciatori della sua epoca ricevavano prima della partita per aumentare le prestazioni sportive.

“L’Inter l’unica pecca è l’allenatore – il pensiero – Vince Supercoppe e Coppe Italia. La squadra per vincere lo Scudetto anche adesso ce l’ha, sicuramente questa vittoria ha dato una spinta psicologica, ma ora devi vincere lo Scudetto. In certe squadre ti ricordano perché vinci il campionato, sennò anche Pirlo sarebbe rimasto alla Juventus”, la bordata.