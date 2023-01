Calhanoglu, la polemica, l’Inter. Arrivata un’altra frecciata

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 20/01/2023

Calhanoglu, le polemiche, l’Inter. Il turco è stato grande protagonista, per giunta in qualità di ex, della Supercoppa vinta dai nerazzurri contro il Milan. Una prova maiuscola quella di Calhanoglu che, a fine gara, ha visto il calciatore togliersi sassolini delle scarpe.

L’obiettivo? Il Milan, nemmeno a dirlo, reo di aver festeggiato in precedenti occasioni in modo canzonatorio. E’ arrivata, dunque, in Arabia Saudita la riscossa di Calhanoglu. Parole chiare (qui tutte le dichiarazioni) che hanno trascinato comprensibilmente il momento di giubilo degli uomini di Inzaghi. Una storia nella storia che ha riacceso la rivalità.

Intanto, un tweet dell’Inter ha rimarcato un dettaglio: Calhanoglu, all’Inter, è arrivato a parametro zero. “Abbiamo preso davvero Calhanoglu a parametro zero”, la frase ad effetto, oggetto di un tweet del club nerazzurro dalla chiara percentuale di orgoglio per l’importante affare di mercato.