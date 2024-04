Mercato Inter, un talento blindato dalla dirigenza: resterà nell’orbita del club

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/04/2024

Mercato Inter, un talento viene blindato dalla dirigenza. In casa nerazzurra, l’entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria in extremis ottenuta contro l’Udinese grazie alla rete di Davide Frattesi. Tre punti d’oro, che consentono alla squadra di Simone Inzaghi di avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo scudetto e a quello, quindi, della seconda stella. Ma la prossima sfida, sarà complicata, visto che i nerazzurri affronteranno un Cagliari capace di battere l’Atalanta di Giampiero Gasperini.

Intanto, in viale della Liberazione, la dirigenza interista sta cercando di programmare il futuro della rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Detto degli arrivi imminenti a parametro zero di Taremi e Zielinski, i nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante e il profilo in cima alla lista dei desideri è quello di Albert Gudmunsson del Genoa. Un giocatore che piace tantissimo e che sta facendo davvero una grande stagione.

Marotta e Ausilio, per imbastire la trattativa, vorrebbero abbassare la parte cash e negli scorsi giorni si era parlato dell’inserimento di Valentin Carboni nella trattativa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, il classe 2005 è blindato dal club nerazzurro. In viale della Liberazione non si vuole perdere il controllo su un giocatore che è già nel giro della nazionale campione del mondo dell’Argentina. Quindi, per lui, si prospetta una cessione con recompra o un nuovo prestito secco.