Inter, Sacchi non ci sta e accusa i nerazzurri: “Stanno barando!”

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/04/2024

Inter, Sacchi non ci sta e si scaglia contro i nerazzurri. La partita contro l’Udinese ha fatto in modo che la squadra nerazzurra abbia messo un ulteriore tassello per la vittoria del suo ventesimo scudetto e, quindi, della seconda stella. Tre punti arrivati ad un soffio dalla fine grazie al tap in vincente di Davide Frattesi, abile a sfruttare la respinta del palo e la sua capacità nell’inserimento.

Intanto, se i nerazzurri vanno sempre più verso la vittoria del tricolore, c’è qualcuno che non ci sta. Si tratta di Arrigo Sacchi che ha fatto delle accuse molto pesanti nei confronti del club interista in un’intervista concessa a Il Corriere Adriatico. Parole che, sicuramente, non faranno piacere al club di viale della Liberazione.

Ecco le parole di Sacchi: “C’è una tendenza in Italia di voler arrivare all’obiettivo da furbi, non è giusto. Bisogna uscire da questa situazione altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi. Vincere facendo i debiti significa barare. L’Inter sta barando? Sì”.

E su Inzaghi: “Si è evoluto, è cresciuto tantissimo. Credo sia sulla strada giusta. Ma in Champions contro l’Atletico Madrid ha sbagliato. Le squadre spagnole vanno aggredite, a un certo punto si è schierato con sei difensori consegnandosi all’avversario”.