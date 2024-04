Inter, quale futuro per Zhang? C’è una certezza con lo scudetto matematico

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/04/2024

Inter, quale futuro per il presidente Steven Zhang? La squadra di Inzaghi, dopo la grande vittoria ottenuta in casa dell‘Udinese, si concentra per il prossimo impegno di campionato. I nerazzurri, infatti, se la vedranno contro il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri. La squadra sarda ha l’entusiasmo a mille dopo aver vinto contro una grande come l’Atalanta e vuole continuare a procacciare punti per ottenere la matematica salvezza in queste ultime giornate.

Ma, a tenere banco, è anche la questione societaria. Il presidente Steven Zhang, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è al bivio per capire come saldare il prestito al fondo Oaktree. Molti, secondo il quotidiano, ritengono che il presidente nerazzurro abbia un asso nella manica per tenersi il club, ma di ufficiale non c’è alcuna comunicazione. Quello che sembra certo è che una volta che lo scudetto acquisito, il presidente nerazzurro sarà ancora in sella al club.

Vedremo come si risolverà la vicenda. Di fatto, manca solamente un mese e qualche giorno per conoscerlo. I tifosi nerazzurri vogliono capire quale sarà il futuro del club e se lo stesso Zhang sarà ancora presidente. L’intenzione sembra quest’ultima, ma per saperne di più ci sarà bisogno di attendere ancora qualche altra settimana.