Mercato Inter: società irritata. Scelta definitiva? 'Sarà addio con un big'

Mercato: l'Inter non ha gradito il 'comportamento social' di Alexis Sanchez e starebbe pianificando un possibile divorzio.

Nei giorni scorsi l'attaccante cileno ha pubblicato una storia su Instagram - poi cancellata - dove era ritratta una 'fuoriserie' nel fango con la scritta: "Se non sei nel posto giusto, non potrai mai brillare". Nel corso della giornata di ieri (lunedì 4 ottobre) avevamo ricostruito l'accaduto come potete leggere in quest'articolo. Non solo. Durante la rassegna stampa, avevamo ripreso come l'intenzione di Simone Inzaghi sia quella di trasformare l'energia di Sanchez in qualcosa di positivo al servizio della squadra (ecco il nostro approfondimento). Nelle ultime ore, però, Sportmediaset ha rilanciato come "l'Inter non avrebbe preso per niente bene quel post del calciatore". Insomma Sanchez sarebbe un osservato speciale. Il cileno si trova ora impegnato con la sua Nazionale e farà ritorno in Italia solo a ridosso di Lazio-Inter (in programma il 16 ottobre). Secondo Cittaceleste (circuito della Gazzetta dello Sport), "la società starebbe prendendo seriamente in considerazione l'ipotesi di salutarlo e mandarlo via già a gennaio. Il calciatore, ovviamente, non dovrebbe opporsi a tale eventualità".

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, sembra scaldarsi sempre di più la pista di Gonzalo Villar: il centrocampista che nella Roma di José Mouriho non trova spazio. Sempre ieri vi abbiamo raccontato come il giocatore sia funzionale a una chiara idea di Simone Inzaghi: quella di non abbandonare né oggi né mai il 3-5-2. Qui potete leggere il nostro approfondimento. Infine, nelle ultime ore, sembra farsi strada l'ipotesi dell'arrivo di Matthias Ginter. Potete leggere qui le ultime novità.