Mercato: Ginter si libera a zero. L'Inter affonda il colpo?

Mercato: l'Inter è molto interessata a Matthias Ginter.

Il difensore tedesco del Borussia Monchengladbach ha il suo contratto in scadenza il 30 giugno del 2022 e già da gennaio può firmare con qualunque società. Ecco perché l'Inter, anche a causa delle scarse finanze di cui potrà disporre per gli investimenti sui calciatori, potrebbe davvero affondare il colpo per rinforzare il reparto siccome, a partire dalla prossima stagione, perderà Danilo D'Ambrosio, Andrea Ranocchia e Aleksander Kolarov: attuali riserve del 'trio' di titolari.

Secondo quanto riportato da parte del quotidiano tedesco Bild, Ginter pare avvicinarsi sempre di più all'Inter visto il mancato accordo con il Borussia Monchengladbach. Vedremo se davvero l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il direttore sportivo, Piero Ausilio, chiuderanno quest'affare per un difensore che, in ambito internazionale, ha grande esperienza. Ginter ha infatti vestito anche la maglia del Borussia Dortmund e in Champions League, l'anno scorso, ha contribuito all'eliminazione dell'Inter.

Il club nerazzurro, attenzione, non è interessato solamente a Ginter. Oltre al portiere Andre Onana, che potrebbe prendere il posto di Samir Handanovic - ecco le ultime sul portiere dell'Ajax -, l'Inter vorrebbe fare uno sforzo, fin dal mercato di gennaio, per rinforzare il centrocampo. Il primo nome della lista è quello dello spagnolo della Roma, Gonzalo Villar (clicca qui per le ultime notizie su questa pista che sembra 'scaldarsi' giorno dopo giorno). Una società, dunque, molto attiva sul mercato. Un'Inter che vuole regalare a Simone Inzaghi, seppur con tutte le difficoltà del caso, un organico che possa essere competitivo.