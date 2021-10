Esclusiva - Il retroscena su Inzaghi: no al cambio di modulo, sì a Villar

Simone Inzaghi non ha intenzione di cambiare modulo all'Inter. E per rinforzare l'Inter vuole, a gennaio, Gonzalo Villar.

È quanto sarebbe emerso da un dialogo fra il tecnico piacentino e alcuni suoi amici più stretti. Le due indiscrezioni sono state confermate, questa mattina (lunedì 4 ottobre, ndr), a InterDipendenza da fonti molto vicine allo stesso Inzaghi. Insomma: a quanto appreso, non ci saranno sorprese alla ripresa del campionato contro la Lazio nonostante qualcuno 'vociferasse' di una revisione dello schema di gioco a causa di qualche 'instabilità' nel reparto difensivo.

Quanto accaduto a Christian Eriksen, giocatore che sarebbe stato ideale per il gioco del tecnico (come abbiamo sottolineato in quest'articolo), ha creato in estate un buco poi diventato voragine. Stefano Sensi, nonostante rappresenti la soluzione ideale per il reparto, non è quasi mai arruolabile a causa dei continui infortuni che continuano a bersagliarlo. Matias Vecino e Arturo Vidal sanno rendersi protagonisti di ottime prestazioni ma solo per scampoli di gara. Il vero assente - inutile girarci intorno - è Hakan Calhanolgu, acquistato per riempire il vuoto lasciato da Eriksen ma che, dopo l'esordio col botto contro il Genoa, sembra ora un corpo estraneo rispetto alla squadra.

Nonostante questo, come detto, Inzaghi non avrebbe intenzione di cambiare modulo all'Inter. Obiettivo? Lavorare su Calhanoglu e giorno dopo giorno renderlo sempre più centrale nell'Inter. L'idea, viste le caratteristiche da trequartista, poteva essere quella di metterlo alle spalle delle due punte, evolvendo l'attuale 3-5-2 in un 3-4-1-2, ma il tecnico ha scansato quest'opzione durante un dialogo, avvenuto nei giorni scorsi, con una stretta cerchia di amici.

Inzaghi ha poi chiaro l'obiettivo di mercato di gennaio. Ha infatti chiaramente chiesto Gonzalo Villar della Roma. Questa la nostra esclusiva del 27 settembre. Non solo. Il mister nerazzurro ha già avviato i contatti con il giocatore, come potete leggere in quest'altra nostra esclusiva, e spera di portarlo a Milano durante prossima sessione invernale di mercato.