Mercato Inter, se parte Dumfries c’è un nome nuovo. Ecco di chi si tratta

di Diego De Cicco, pubblicato il: 15/12/2022

Mercato Inter, c’è fermento in casa nerazzurra, ma ovviamente molto dipende dalle partenze.

In questi giorni, anche grazie ad ottime prestazioni nel mondiale, Denzel Dumfries sta attirando tantissime attenzioni da top club europei. L’Inter ha fissato il prezzo a sessanta milioni, cifra importante, ma che sembra percorribile. Manchester United e Chelsea già si sono fatte avanti. Inoltre da voci provenienti dalla Germania sembrerebbe che anche i bavaresi del Bayern Monaco vorrebbero provare un assalto all’ex PSV Eindhoven.

Non è un mistero che la società di Zhang abbia bisogno di arrivare ad un traguardo proprio i 60 milioni di attivo. In estate sono state fatte cessioni con incassi importanti, su tutte Casadei e Pinamonti, ma la strada è ancora lunga. Se dovesse davvero esserci la vendita dell’esterno olandese, la squadra mercato nerazzurra dovrò trovare un sostituto.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, c’è un nome nuovo sul taccuino di Marotta e Ausilio. Si tratterebbe di Tajon Buchanan esterno del Bruges che si è messo anche lui in luce in Qatar con il suo Canada.

Si tratta di un classe 1999 di 183 centimetri che ha disputato ottime partite con la squadra belga prima del Mondiale qatariota. Da esterno destro principalmente offensivo è passato a giocare a tutta fascia comportandosi in maniera egregia. Secondo la rosea sicuramente dovrà allenare la fase difensiva ma sembra davvero tra i possibili papabili ad un’eventuale sostituzione dell’olandese. Il giocatore non sarebbe comunque una novità in quanto sembra che la squadra mercato nerazzurra lo stia seguendo da tempo. Il nazionale canadese, che vanta 28 presenze e 4 reti con la selezione nordamericana, ha una valutazione di 12 milioni.

